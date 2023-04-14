Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин

14 апреля был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках внезапной проверки Тихоокеанский флот Российской Федерации отработает способы отражения высадки противника на южную часть Курильских островов и остров Сахалин. Об этом, в пятницу, 14 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин», - сообщил глава Минобороны РФ на совещании с руководителями военного ведомства.

Он также попросил обратить внимание на «выработку мер противодействия условному противнику».

Напомним, ранее стало известно о том, что 14 апреля был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот РФ. Ответственным за проведение внезапной проверки был назначен главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации адмирал Николай Евменов.

В рамках проверки флоту будет нужно отразить массированные ракетно-авиационные удары, произвести торпедные и артиллерийские стрельбы, а также осуществить ракетные пуски по условному противнику. Также запланированы учения по поиску и уничтожению подводных лодок.

Как ранее писал сайт KP.RU, недавно Япония снова заявила, что Россия «незаконно оккупирует» южную часть Курил. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров не раз говорил о том, что эта территория вошла в состав РФ по итогам Второй мировой войны, и Курилы являются неотъемлемой частью России.