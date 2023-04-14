Сбежавший ученик рассказал, как в закрытой школе Екатеринбурга насиловали провинившихся детей. Фото: Яндекс.Карты

В специальной школе-интернате №124 в Екатеринбурге, где обучаются дети и подростки с девиантным поведением, издевались над учениками. Об этом рассказал сбежавший из учреждения подросток.

Как сообщил адвокат семьи сбежавшего подростка Георгий Краснов, в школе есть несколько воспитателей, одному из которых больше 70 лет, и он живет по «воровским» понятиям, а детей учит таким же жизненным принципам.

«По словам сбежавшего мальчика, после того, как один парень провинился, на общем собрании был поставлен вопрос: кто за то, чтобы его «зачуханить»? Так как этот воспитатель живет по понятиям зоны, то и школьникам он объяснял значение слов», - рассказал адвокат «КП-Екатеринбург», уточнив, что «Зачуханить» для учеников объяснили, как слово, означающие унизить и опустить человека, совершив насильственные действия сексуального характера.

По его словам, дети голосовали единогласно, поскольку первыми голосуют старшие дети, после чего малыши, которых накажут, если те этого не сделают. Мальчика «приговорили» и эти издевательства продолжались несколько недель. Адвокат уточнил, что самому пострадавшему на момент произошедшего было 12 лет, а издеваться заставляли детей 13-летнего возраста.

Сообщается, вопрос о суровом наказании вставал на собрании, а также в присутствии директора, которая не встала на защиту, а только унизила ребенка за то, что он «прогнулся», позволив так с собой обращаться.

Краснов заявил, что основные претензии предъявляются двум 15-летним зачинщикам, один из которых уже был задержан, а другой находится в бегах.