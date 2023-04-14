The Times: победа Путина над Байденом будет «ударом молота» для США

Издание рассказывает о попытках американского лидера навредить Москве при помощи прокси-войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка президента США Джо Байдена навредить Москве при помощи прокси-войны может обернуться серьезными последствиями для Вашингтона. Об этом пишет Джерард Бейкер в статье для The Times.

«Байден поставил все фишки США и НАТО на победу в опосредованной борьбе против России или по крайней мере на то, чтобы загнать Владимира Путина в тупик», - сказано в статье, где отмечается, что неудача будет «гуманитарной и политической катастрофой для Украины», а также «ударом молота по авторитету и лидерству» США.

В статье отмечается, что текущие события подчеркивают резкое снижение статуса американской сверхдержавы. Среди прочего назван ущерб американским властям от демонстрации президента Франции Эммануэлем Макроном «братской привязанности» к председателю КНР Си Цзиньпину, а также его заявления о том, что Европа не должна быть просто «последователем» политики Вашингтона.

Бейкер также заявляет, что Байден привел в ярость правительство Израиля своим вмешательством в национальную политику, что стало известно из утекших в Сеть секретных документов Пентагона.

Напомним, среди прочего, накануне профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который ранее предсказал кризис 2008 года, предрек кредитный коллапс в США, отметив, что «самое худшее еще впереди».