Читателей Die Welt возмутило заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине в Китае

Министр иностранных дел ФРГ считает, что Си Цзиньпинь может повлиять на Путина в украинском конфликте Фото: REUTERS

В Twitter пользователи возмутились заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок о том, чтобы китайский президент повлиял на главу российского государства, чтобы тот остановил украинский конфликт. Гневные комментарии были замечены на странице Die Welt.

Многие сочли, что данное предложение вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина, поскольку у Пекина есть свои интересы и по отношению к России.

Также некоторые комментаторы отметили, что министр иностранных дел ФРГ некомпетентна.

«Такого хватит, чтобы волосы точно встали дыбом. Она, наверное, не осознает, что занимает должность министра иностранных дел!» — сказал еще один пользователь.

Глава немецкого МИДа не первый раз подвергается критике. Ранее немецкий союз налогоплательщиков остался недоволен тем, что министерство иностранных дел ФРГ под руководством Анналены Бербок потратило 137 тысяч евро на визажиста.