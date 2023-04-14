Губернатор Тюменской области Александр Моор: «В нашем регионе работа по профориентации молодежи и подготовке кадров ведется на системной основе»

Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Во время визита в Тюмень глава российского правительства вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором посетили областную физико-математическую школу, завод «Тюменские моторостроители» и научно-технический центр компании «Новатэк».

«Конечно, не может не радовать настроение ребят и учителей в год, объявленный президентом Годом педагога и наставника. Там просто, мне кажется, кладезь идей, много интересных ребят. Рассказали об очень большом количестве проектов и в области физики, химии, и в области информатики, экономический класс видели. Но что важно, ребята планируют учиться дальше, многие, кстати, в Тюмени, в близлежащих университетах», – поделился впечатлениями председатель правительства во время встречи с губернатором области.

Александр Моор пояснил, что комфортные условия для получения качественного образования созданы не только в физико-математической школе. Всего за пять лет в регионе построены 24 школы. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще 9.

«Мы понимаем, что в школьном образовании нам следует профессионально ориентировать ребят на изучение предметов, которые позволят им в будущем получить инженерно-технические специальности. С 2020 года мы видим существенный рост доли выпускников школ, которые выбирают математику, физику, биологию и информатику. По информатике только за эти три года рост количества выпускников – 79 процентов. Результаты ЕГЭ по этим предметам растут», – добавил губернатор, подчеркнув, что работа по профориентации молодежи и подготовке кадров ведется в регионе на системной основе, а все образовательные учреждения региона обеспечиваются современным оборудованием.

Во время посещения предприятия «Тюменские моторостроители» и научно-технического центра компании «Новатэк» Михаил Мишустин напомнил, что подготовка квалифицированных инженерно-технических - одно из важнейших условий развития отечественного производства и обеспечения технологического суверенитета России.

«Надеемся, что вы сможете полностью воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляются как федеральными, так и региональными властями для повышения квалификации, подготовки специалистов. Также очень важны сами компании-заказчики. Я думаю, что компании, которые являются непосредственными владельцами технологических проектов и сложных изделий, будут первые заинтересованы в подготовке качественных кадров», – обратился к тюменским моторостроителям Михаил Мишустин.