Guardian: Вашингтон хочет ввести санкции против премьера Венгрии на фоне его критики в адрес Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс США продумывает возможность введения санкций в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также политиков из правящей партии «Фидес». Об этом сообщила газета Guardian, ссылаясь на собственные источники.

Вашингтон уже не в первый раз давит на Венгрию санкциями за то, что страна настаивает на мирном урегулировании конфликта на Украине. На этот раз в санкционные списки попадут политики, в том числе бывшие, имеющие отношение к партии «Фидес». Это предложение, как сообщают источники издания, готовилось ещё с 2022 года.

Из-за резкого ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта рассмотрение новых санкций может быть назначено на май 2023 года. В Конгрессе ожидается широкая поддержка этой инициативы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Орбан назвал Украину «несуществующим» государством с экономической точки зрения, так как страна не в состоянии сама себя финансировать.