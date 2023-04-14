IT-специалисты в Белгородской и Самарской областях смогут взять ипотеку до 2% — ДОМ.РФ

Фото: REUTERS

Более выгодные условия программы ипотеки с господдержкой для IT-специалистов стали доступны в Самарской и Белгородской областях. В этих регионах заработала Единая ипотечная программа — ее оператором выступает ДОМ.РФ. На федеральном уровне максимальная ставка таких льготных кредитов составляет 5%. С помощью программы она будет снижена еще на 3% — за счет региональных субсидий. Таким образом кредит выдают не более чем под 2% годовых.

Максимальный размер такой ипотеки в Белгородской области 9 млн рублей, в Самарской – 8 млн рублей.

— Спрос на IT-специалистов в регионах России продолжает расти на фоне продолжающейся цифровизации экономики. Поэтому для профессионалов этого профиля важно создавать комфортные условия для самореализации. Регионы за счет собственных средств могут субсидировать ставку по ипотечным госпрограммам – такой возможностью уже воспользовался ряд субъектов РФ, теперь и в Белгородской и Самарской областях ИТ-ипотека стала доступнее, – отметил заместитель директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Подать заявку на ипотечный кредит с дополнительной скидкой IT-специалисты из Белгородской области могут в Сбербанк и Банк ДОМ.РФ, в Самарской области – в Банк ДОМ.РФ.

Проект Единой ипотеки был запущен ДОМ.РФ два года назад. На сегодняшний день к программе присоединились более 20 регионов и крупные российские банки. Процесс взаимодействия обеспечивает платформа наш.дом.рф — Единая информационная система жилищного строительства.