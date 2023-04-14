Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 апреля 2023 9:53

Ведущий Fox News Карлсон обвинил США в нарушении закона из-за «войны» против России

Телеведущий заявил, что Киев проигрывает в конфликте на Украине
Екатерина КОСОБОКОВА
Лицо телеканала Fox News Такер Карлсон

Лицо телеканала Fox News Такер Карлсон

Американский телеведущий, лицо телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединенных Штатов нарушают американские законы, так как ведут необъявленную войну с Россией.

Телеведущий напомнил, что в конце прошлой недели в сеть были слиты секретные документы Пентагона. По его мнению, они говорят о том, что США являются «непосредственным участником борьбы против России».

«Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с российскими солдатами. Это горячая борьба между двумя основными ядерными сверхдержавами на Земле, и все же эта война никогда официально не объявлялась», - отметил Карлсон.

Он подчеркнул, что действия Соединенных Штатов не были одобрены Конгрессом страны, поэтому они нарушают американские законы. «Это преступление», - заявил телеведущий.

По его словам, из слитых в сеть документов с грифом «секретно» также стало известно, что власти Киева проигрывают в конфликте, и администрация президента США Джо Байдена знает об этом.

«Они в панике из-за этого, но они солгали об этом факте общественности», - добавил Карлсон.

Напомним, ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. По данным газеты New York Times, слитые в сеть материалы с грифом «секретно» содержат четыре варианта развития конфликта на Украине.