Ведущий Fox News Карлсон обвинил США в нарушении закона из-за «войны» против России

Лицо телеканала Fox News Такер Карлсон

Американский телеведущий, лицо телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединенных Штатов нарушают американские законы, так как ведут необъявленную войну с Россией.

Телеведущий напомнил, что в конце прошлой недели в сеть были слиты секретные документы Пентагона. По его мнению, они говорят о том, что США являются «непосредственным участником борьбы против России».

«Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с российскими солдатами. Это горячая борьба между двумя основными ядерными сверхдержавами на Земле, и все же эта война никогда официально не объявлялась», - отметил Карлсон.

Он подчеркнул, что действия Соединенных Штатов не были одобрены Конгрессом страны, поэтому они нарушают американские законы. «Это преступление», - заявил телеведущий.

По его словам, из слитых в сеть документов с грифом «секретно» также стало известно, что власти Киева проигрывают в конфликте, и администрация президента США Джо Байдена знает об этом.

«Они в панике из-за этого, но они солгали об этом факте общественности», - добавил Карлсон.

Напомним, ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона. По данным газеты New York Times, слитые в сеть материалы с грифом «секретно» содержат четыре варианта развития конфликта на Украине.