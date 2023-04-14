Песков не ответил на вопрос про возможность участия Путина в шествии Бессмертного полка Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не комментирует возможность участия Владимира Путина в шествии Бессмертного полка, запланированного на 9 мая 2023 года. Будет ли глава государства участвовать в акции - озвучат позже.

«Пока не могу вам сказать», - отвечает Песков на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в шествии.

Напомним, что в 2023 году традиционное шествие пройдёт в обычном режиме, все желающие принять участие могут зарегистрироваться на сайте проекта. Годом ранее патриотическая акция собрала более 12 млн человек, которые прошли по центральным улицам своих городов с портретами родственников-фронтовиков. В 2021 году шествие пришлось отменить из-за противоэпидемических ограничений, связанных с распространением коронавируса, и акция проходила в онлайн-формате.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2022 году Владимир Путин принял участие в традиционном шествии «Бессмертного полка», пройдя по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика в руках. Это был шестой раз, когда глава государства присоединился к патриотической акции.