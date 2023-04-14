Песков заявил заявил, что «Прямую линию» с Путиным собираются провести в 2023 году Фото: REUTERS

В Кремле рассчитывают, что в 2023 году состоится «Прямая линия» президента России Владимира Путина. Такое заявление в пятницу, 14 марта, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что дата проведения «Прямой линии» с главой государства на данный момент не определена. «Ожидаем, что да. Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать», - заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя вопрос, состоится ли прямая линия с президентом России в 2023 году.

Ранее, ранее Песков не исключил, что «Прямую линию» могут совместить с Большой пресс-конференцией, отметив, что данные форматы востребованные и популярные.

Напомним, 21 февраля этого года президент России выступил с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Как писал сайт KP.RU выступление российского лидера длилось 1 час и 45 минут.