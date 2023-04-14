Губернатор Александр Моор: По вводу жилья Тюменская область на третьем месте в России

Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

«Впечатление на Михаила Владимировича произвели новые тюменские жилые массивы. Главу Правительства РФ заинтересовал накопленный в регионе опыт использования федеральных механизмов поддержки строительства жилья и инфраструктурных объектов», - отметил Александр Моор в своем телеграмм-канале.

Губернатор рассказал, что Михаил Мишустин проявил серьезный интерес к накопленному в регионе опыту использования федеральных механизмов поддержки строительства жилья и инфраструктурных объектов.

«Когда мы осматривали город, то видели прекрасные новые кварталы, красивые, яркие дома. Я обратил внимание, что построен целый ряд новых микрорайонов. Мы видели эти микрорайоны, просто потрясающие», – отметил Глава Правительства нашей страны.

Александр Моор напомнил, что Тюменская область по вводу жилья на одного жителя региона с показателем 1,4 кв. метра занимает третье место в России. Это результат системной работы властей региона по поддержке и развитию строительной отрасли.

«Без использования инструментов федеральной поддержки таких результатов было бы сложно добиться. Мы участвуем в программе «Стимул», используем федеральное софинансирование при строительстве автомобильных дорог в новых строящихся микрорайонах. С 2020 года уже больше 300 миллионов рублей по этой программе привлекли. Второй инструмент, который активно используем и одни из первых в стране стали это делать, – это комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций. У нас уже реализуется два таких проекта на общей площади 150 гектаров с потенциалом строительства 900 тысяч квадратных метров. Один дом мы первыми в стране уже ввели в эксплуатацию», – отчитался перед председателем правительства глава региона.

Александр Моор добавил, что Тюменской области одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму свыше 8,6 миллиардов рублей. Эти ресурсы направлены на строительство двух автодорожных развязок, школы на 1 200 мест и двух больших автодорог.

Михаил Мишустин высоко оценил темпы социально-экономического развития региона - за пять лет в Тюменской области отремонтировано 3 тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов.