Лавров назвал санкционную политику дорогой в никуда Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал про перспективы ограничительных мер в отношении стран, которые «не поддерживают» санкции, назвав санкционную политику дорогой в никуда.

«Наглость западных представителей переходит все пределы. И она воспринимается как полное отсутствие уважения стран, которые подвергаются такого рода давлению и угрозам … Путь санкций - это путь в никуда», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 14 апреля.

Напомним, сегодня, 14 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны на сегодняшний день не готовы изменить свою позицию относительно украинского конфликта, а также по поводу санкционной политике, однако «момент истины», по его словам, вскоре станет, поскольку нынешняя политика разрушает экономику и безопасность Европы.