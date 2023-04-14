«Молодая гвардия «Единой России» запустила образовательный модуль для участников СВО, идущих на праймериз

Образовательный модуль организован в рамках проекта молодогвардейцев «Время героев Z». Фото: ER.RU.

«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) запустила образовательный модуль для участников спецоперации – бойцов и волонтеров гуманитарных миссий, выразивших желание участвовать в праймериз. Об этом в пятницу сообщил глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Модуль организован в рамках проекта молодогвардейцев «Время героев Z».

«МГЕР запустила специальный образовательный модуль для кандидатов, имеющих отношение к СВО», - рассказал Александр Сидякин во время семинара-встречи с участниками спецоперации.

В рамках образовательного проекта кандидаты, работающие в зоне СВО, смогут получить методическую, юридическую, технологическую и информационную поддержку.

«Это люди, которые защищают нашу страну, её национальные интересы. Идеология «Единой России» соответствует целям и задачам, которые бойцы и волонтёры решают в зоне СВО. Мы поддерживаем ребят, которые воюют, занимаются добровольчеством, оказывают медицинскую помощь, помогают жителям. Мы будем сопровождать таких кандидатов юридически, технологически и организационно», - рассказал Александр Сидякин.

Он отметил, что многие из участников спецоперации делают первые шаги в политике, и им необходима поддержка на этом поприще. Председатель МГЕР Антон Демидов, в свою очередь, подчеркнул, что собравшиеся в зале бойцы и волонтеры показали себя с наилучшей стороны и на деле доказали свою любовь к родине.

«Они защищают нашу отчизну на передовой, доставляют дополнительную помощь военнослужащим и больницам, работают в прифронтовых госпиталях. Эти люди достойны представлять интересы людей на всех уровнях власти. Мы со своей стороны оказываем ребятам всестороннюю поддержку в подготовке к участию в избирательной кампании этого года», - отметил Антон Демидов.

По его словам, молодогвардейцы будут оказывать участникам СВО методическую, юридическую и технологическую помощь на всех этапах – как во время подготовки к предварительному голосованию «Единой России», так и в дальнейшем, на выборах в представительные и законодательные органы власти в регионах.

Выдвижение кандидатов на праймериз единороссов стартовало 1 марта и продолжится до 27 апреля. Само голосование пройдет с 22 по 28 мая. Его результаты определят представителей «Единой России», которые примут участие в сентябрьских выборах. Итоги праймериз будут подведены 30 мая.

Единый день голосования в 2023 году назначен в России на 10 сентября. В нем впервые примут участие новые территории - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Выборы традиционно пройдут в электронном виде, но для новых регионов предусмотрена как очная, так и дистанционная форма голосования.