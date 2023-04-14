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НовостиВ мире14 апреля 2023 10:44

Премьер Польши считает, что украинский конфликт может продолжаться несколько лет

Моравецкий отметил, что в Варшаве не намерены высчитывать точную дату завершения конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Польши считает, что украинский конфликт может продолжаться несколько лет

Премьер Польши считает, что украинский конфликт может продолжаться несколько лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что украинский конфликт может продолжаться еще несколько лет, однако заявил, что в Варшаве не намерены высчитывать точную дату его завершения.

«Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», - сказал глава польского правительства в интервью телеканалу NBC, отметив «да, может» на вопрос ведущей о возможности украинского конфликта продолжаться еще несколько лет.

Напомним, ранее Моравецкий заявил, что западные страны устали от Украины. Как заявил тогда польский премьер, Варшава сделает все для того, чтобы привлечь мировое внимание к проблемам Киева и активно помогало ему в конфликте. «Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине … потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», - заявил тогда глава правительства.