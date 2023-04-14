Госдума проработает запрет получения доходов в России для иноагентов и уехавших артистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы проработают законопроект, запрещающий иностранным агентам и артистам, уехавшим из России по политическим соображениям, получать доход на территории Российской Федерации. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Как отметил Толстой, он вошёл в состав рабочей группы, которой поручено проработать справедливое решение в «тонкой и деликатной» сфере, особенно с учётом поступающих в Госдуму крайне радикальных предложений от избирателей, касающихся выступающих против России иноагентов и деятелей культуры.

«Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», - пишет Толстой.

Вице-спикер добавил, что рабочую группу возглавила Ирина Яровая. Прежде всего речь идёт о запрете на получение доходов от творческой деятельности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с инициативой запретить иноагентам получать доходы в РФ.