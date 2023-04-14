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НовостиПолитика14 апреля 2023 11:06

США начали выдавать визы делегации России во главе с Лавровым для участия в заседании Совбеза ООН

МИД РФ заявил о «тупиковой ситуации» с выдачей виз для российских журналистов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США начали выдавать визы делегации России во главе с Лавровым для участия в заседании Совбеза ООН

США начали выдавать визы делегации России во главе с Лавровым для участия в заседании Совбеза ООН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон начал выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Такое заявление в пятницу, 14 апреля, сделали в российском внешнеполитическом ведомстве, указав на сохранение проблем с выдачей виз для журналистов.

«Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН», - говорится в заявлении министерства.

Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пообещали оказать холодный прием главе МИД РФ в ходе его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.