Беатрис Фламини из Испании установила новый мировой «рекорд по одиночеству»

Женщина провела 500 дней в полном одиночестве в пещере Фото: REUTERS

Необычный рекорд установила жительница Испании Беатрис Фламини, которая провела 500 дней в пещере, на глубине 70 метров под уровнем земли. Она была там в полном одиночестве, без средств связи с внешним миром. Об этом сообщило информационное агентство RTVE.

20 ноября 2021 года Фламини вошла в пещеру, в которой пробыла в итоге 500 дней. В начале эксперимента женщине было 48 лет, а покинула она место своего пребывания уже в 50-летнем возрасте. Идея проекта Timecave принадлежит самой испанке, а помогла её осуществить компания Dokumalia.

Целью проекта было изучение влияния на человека длительной изоляции и потеря временной ориентации. Специалисты постоянно следили за Беатрис, пока она находилась в пещере, и в случае опасности готовы были прийти ей на выручку, однако это не потребовалось.

Предыдущий рекорд по полной изоляции от внешнего мира принадлежал итальянке Кристине Ланцони, которая провела в подземной лаборатории 269 дней в 2007 году.

Ранее KP.RU сообщил о другом эксперименте по полной изоляции от внешнего мира, который едва не обернулся катастрофой. Исследователям пришлось вмешаться, чтобы не допустить гибели испытуемых.