Белорусские летчики обучились в РФ применять спецбоеприпасы со штурмовиков Су-25

Учебные занятия проходили в учебном центре российского военного ведомства

Летчики из Белоруссии завершили прохождение доподготовки в России, в ходе обучения они освоили новые способы применения специальных боеприпасов со штурмовиков Су-25. Об этом в пятницу, 14 апреля, проинформировало министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, занятия проходили в учебном центре Воздушно-космических сил России в рамках программы эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.

Отмечается, что программа, в которую входили теоретические и практические занятия с опытными российскими инструкторами, была полностью освоена военными из Белоруссии. Результатом стало не только улучшение практических навыков летчиков, но и освоение ими новых способов применения современных авиационных средств поражения, в частности, специальных боеприпасов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе президент РФ Владимир Путин дал распоряжение подписать соглашение с Белоруссией, в рамках которого будут созданы учебно-боевые центры по совместной подготовке военных.