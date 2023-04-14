Образовательный проект Эн+ «Академия ИТ» вошел в число номинантов премии WOW!HR

Российский холдинг Эн+ представил образовательный проект «Академия ИТ» на крупнейшей международной премии в области HR – WOW!HR. Проект боролся за победу в номинации Be Cool, ориентированной на выявление лучших проектов по работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами и получил высокую оценку со стороны российского HR-сообщества.

«Академия ИТ» — это совместный образовательный проект компании Эн+, ее металлургического сегмента — РУСАЛа и вуза-партнера. Студенты обучаются 2,5 года (3 года – СФУ). Программа включает один общий модуль и обучение по выбранным направлениям: информационная безопасность, web-программирование и разработка программного обеспечения, промышленная автоматизация и цифровизация, сетевая и серверная инфраструктура, телекоммуникационные системы, машинное обучение и нейросети, а также ERP-платформы. В рамках обучения предусмотрена практика на предприятиях работодателя, а также участие в реализации IT-проектов Эн+ и РУСАЛа. По окончании обучения студенты получают гарантированную работу на предприятиях холдинга.

Пилотный проект «Академия ИТ» был запущен в 2021 году, совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом – на первый поток было зачислено 117 студентов. Полученный опыт был признан успешным и масштабировался на другие вузы – СФУ (в сентябре 2022 года начались занятия для студентов), ИГУ и БрГУ (программа открылась в марте 2023 года). Сегодня в программе участвует более 400 человек, часть студентов уже приступила к работе.