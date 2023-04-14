Роскомнадзор начал автоматически проверять достоверность данных об абонентах связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор в Telegram-канале рассказал о проверке достоверности данных абонентов сотовой связи, которая проходит с помощью информационной системы «Антифрод» в автоматическом режиме.

Отмечается, что соответствующие меры направлены на выявление мошенников, осуществляющих преступную деятельность. Как заявили в ведомстве номер злоумышленника, как правило, не вызывает подозрений, поэтому граждане зачастую «доверительно сообщают лжебанкирам или псевдополицейским свои персональные данные, информацию о банковских картах и счетах, переводят деньги».

«Решить проблему можно только совместными усилиями операторов связи и надзорных органов. В 2022 году специалисты Роскомнадзора начали разрабатывать систему "Антифрод"», - заявили в ведомстве, отметив, что на данный момент она предотвратила уже 135 млн мошеннических звонков.

В ведомстве также напомнили, что, согласно закону «О связи», оператор сотовой связи должен при заключении договора получить от абонента данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также реквизиты документов, удостоверяющие личность. Отмечается, что с 1 марта 2023 года штрафы за несоблюдение данного закона для операторов были увеличены.

Ранее Центробанк РФ рассказал о новой мошеннической схеме, которую используют телефонные аферисты. Теперь им не нужно выяснять данные карты, а достаточно убедить жертву прислать QR-код.