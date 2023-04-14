TV4 Nyheterna: Задержанную в Швеции россиянку подозревают в промышленном шпионаже Фото: REUTERS

В шведском городе Гётеборг полиция задержала гражданку России, по подозрению в промышленном шпионаже. Женщина работала на местном нефтеперерабатывающем заводе, о чём сообщили на телеканале TV4 Nyheterna, со ссылкой на источники в правоохранительных органах Швеции.

«Один человек был арестован на нефтеперерабатывающем заводе в Гётеборге. По информации TV4 Nyheterna, это женщина, которая является гражданкой России и подозревается в промышленном шпионаже», - сообщает телеканал.

Официально эту информацию в полиции не комментируют, ссылаясь на секретность данных, однако подтвердили факт задержания. Расследование сейчас находится на ранней стадии, подробностей пока нет. Известно только, что в рамках того же дела шведская полиция провела несколько обысков и допросов других людей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Москве суд также арестовал некую Оксану Федорову, подозреваемую в шпионаже. Гражданство задержанной не раскрывается.