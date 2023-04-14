Аналитики подсчитали стоимость «пасхального набора» в 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитики АТОЛ подсчитали среднюю стоимость востребованных товаров для Пасхи. Они выяснили, сколько россиянам придется заплатить за яйца, творог и куличи в небольших магазинах. Результаты исследования опубликовала Газета.ru.

Средняя цена за десяток яиц составила 81 рубль. Аналитики отметили, что эта цифра не поменяется ближе к празднику. К тому же это на 14 рублей дешевле, чем в 2022 году.

Пасхальные куличи в небольших магазинах можно приобрести в среднем за 161 рубль. В 2022 году за несколько дней до праздника цены были ниже — около 134 рублей. Ближе к Пасхе куличи подорожали до 196 рублей за день до православного праздник и 203 рублей непосредственно в этот день.

Творог стоит столько же, сколько и в прошлом. За 1 кг придется отдать в среднем 129 рублей.

РИА ФАН публиковал исследование других аналитиков. На «пасхальную базовую корзину», состоящую из яиц, красителей для них, творога и кулича, россияне потратят в 2023 году в среднем 777 рублей, выяснили они.

Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин добавил в набор еще и курицу. Примерная стоимость «пасхального набора» с мясом составит порядка 1000 рублей, сообщил он Life.ru.