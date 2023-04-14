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НовостиВ мире14 апреля 2023 12:55

ABC: В распространении секретных документов Пентагона может быть замешан школьник

Несовершенный пользователь под ником Lucca публиковал документы Пентагона
Сергей КУДРИН
ABC: В распространении секретных документов Пентагона может быть замешан школьник

ABC: В распространении секретных документов Пентагона может быть замешан школьник

Фото: EAST NEWS

Несовершеннолетний пользователь под ником Lucca, имя и гражданство которого не раскрываются, может быть причастен к распространению секретных документов Пентагона, утечка которых нанесла огромный ущерб планам как США, так и ВСУ на Украине. Об этом сообщил телеканал ABC.

После того как секретные данные из Пентагона были опубликованы в сервисе Discord, Lucca занимался тем, что пересылал эти данные на другие платформы. Например, школьник выложил документы на крупный сервер, где находилось порядка 243 тыс. человек, а также в сообщество, посвящённое игре Minecraft.

Администратор сервера, куда Lucca выложил документы Пентагона, описал ребёнка как «гиперактивного школьника, который находится в онлайне даже в учебное время, и всегда хочет всем всё рассказать». Так как речь идёт о несовершеннолетнем, все его персональные данные держатся в секрете.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в США всё-таки назвали виновника утечки секретных данных из Пентагона. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра.