Минэкономразвития спрогнозировало средний курс рубля в 2023 году на уровне 76,5 рубля за доллар

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2023 год Фото: REUTERS

Министерство экономического развития России прогнозирует курс рубля на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар США. В 2024-2026 годах, по мнению ведомства, стоит ожидать плавное снижение курса до 78,8 рубля за доллар.

“С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля - до среднегодового курса 78,8 рубля за доллар в 2024-2026 годах”, – заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Напомним, в начале апреля 2023 года курс американской валюты на Московской бирже вплотную приблизился к значению в 80 рублей, что стало рекордным показателем с апреля 2022 года. Сайт KP.RU рассказывал возможные причины ослабления рубля, а также, какой курс стоит ждать в будущем.