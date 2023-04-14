Минобороны России: Отряды «Вагнер» штурмуют западные кварталы Артёмовска при поддержке ВДВ с флангов Фото: REUTERS

Штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за западные кварталы Артёмовска (украинское название - Бахмут). С флангов их поддерживают воздушно-десантные войска, прикрытие осуществляется российской авиацией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Согласно информации Минобороны России, штурмовые отряды «Вагнер» прямо сейчас выполняют задачу по овладению западными кварталами Артёмовска, ведя интенсивные бои в городе. С флангов их прикрывают подразделения ВДВ, которые не позволяют украинской армии доставлять в город боеприпасы и вводить резервные подразделения.

Существенную поддержку оказывает с воздуха российская авиация. «Южная» группировка войск совершила 14 боевых вылетов в Артёмовск. Артиллерия и ракетные войска также поддерживают штурмовые отряды, нанеся уже 62 удара по позициям ВСУ в городе за минувшие сутки.

Всего на данном направлении киевский режим потерял за сутки до 340 военнослужащих, пять бронемашин, два танка, РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, а также четыре гражданских автомобиля, адаптированных под нужды ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о ведении интенсивных боёв в Артёмовске. Массированное наступление привело к заметному росту вылетов авиации и частоты работы артиллерии.