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НовостиНаука14 апреля 2023 12:28

В России в следующем году начнут создание ракеты для полета на Луну

Роскосмос приступит к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя в 2024 году
Екатерина КОСОБОКОВА
Борисов напомнил, что Роскосмос ведет разработку ядерного космического буксира «Зевс», который будет готов к 2030 году

Борисов напомнил, что Роскосмос ведет разработку ядерного космического буксира «Зевс», который будет готов к 2030 году

Фото: ТАСС

Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал о том, что создание сверхтяжелой ракеты-носителя начнется в России в 2024 году. Такое заявление о сделал в пятницу, 14 апреля, выступая на международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге.

Руководитель корпорации уточнил, что поручение о том, чтобы работы стартовали со следующего года, дал президент России Владимир Путин. Борисов добавил, что на создание ракеты уйдет 8-10 лет.

Глава Роскосмоса также рассказал, что Путин дал одобрение на создание в России федерального проекта «Млечный путь», который будет заниматься отслеживанием космического мусора на орбите.

Кроме того, Борисов напомнил, что Роскосмос ведет разработку ядерного космического буксира «Зевс», который будет готов к 2030 году. По его словам, есть идея использовать буксир для очистки орбит от космического мусора.

Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя требуется для того, чтобы доставить космический корабль и посадочный модуль до Луны. Ранее Роскосмос заявлял, что разработка и утверждение лунной программы находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.