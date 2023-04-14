Дерматовенеролог Линева перечислила причины появления прыщей Фото: Shutterstock

Врач-косметолог и дерматовенеролог Елена Линева перечислила причины появления прыщей. Высыпания могут быть последствием гормональных всплесков, либо механического воздействия на кожу, передает слова специалиста Газета.ru.

Одна из частых причин образования прыщей — повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к половым гормонам. Наиболее часто это происходит в пубертатном возрасте. Их легко вылечить. Для этого назначают DIM, системные ретиноиды и другие препараты, которые подавляют активность сальных желез.

Другой причиной может быть механическое воздействие. Например, на лбу высыпания бывают после ношения узких головных уборов, в области шеи — из-за тугих воротников или шарфов, на плечах и спине их вызывают сумки и рюкзаки. Ягодицы обычно покрываются прыщами у тех, кто ведет сидячий образ жизни, а на подбородке — у любителей подпирать его рукой.

— Основная тактика лечения в данном случае – это избавление от вредных привычек, а также вещей, которые вызывают механическое воздействие на кожу. И хотя причины появления прыщей в каждом случае разные, процессы, приводящие к воспалению, взаимосвязаны и на них влияет наследственность, поделать с которой обычно, увы, ничего нельзя, — сказала Елена Линева.

Физиотерапевт Дмитрий Одиноков в разговоре с Life.ru отметил, что высыпания могут возникать после тренировок. Причины могут быть разные — от «недышащей» ткани спортивной одежды до стресса из-за занятий, отметил специалист.

Дерматолог Ноэль Шербер назвала еще одну возможную причину появления прыщей. Как пишет телеканал «360» со ссылкой на слова специалиста, высыпания могут быть вызваны привычкой спать с мокрыми волосами.