Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации на Украине сообщило об уничтожении до 340 бойцов украинской армии на Донецком направлении.

“Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30”, – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Всего за прошедшие сутки российские силы при поддержке артиллерии и тактической авиации нанесли удары по 136 скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также уничтожили 93 артиллерийский подразделения украинской армии. Суммарные потери Киева в живой силе со всех направлений за прошедшие сутки составили до 555 бойцов.

Напомним, из-за огромных потерь украинской армии в живой силе некоторые западные аналитики сомневаются в возможности ВСУ провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление. По мнению американского военного аналитика Шона Белла, грядущее наступление ВСУ станет последней главой конфликта на Украине и закончится разгромом украинской армии.

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