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НовостиПолитика14 апреля 2023 13:30

Медведев заявил, что Польша исчезнет в случае войны между Россией и НАТО

Так политик отреагировал на заявления премьера Моравецкого
Екатерина КОСОБОКОВА
Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: REUTERS

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Киев якобы имеет право наносить удары по РФ. Политик заявил, что Польша исчезнет, если будет война между Россией и НАТО.

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром», - написал у себя в Twitter Медведев.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 апреля Медведев выложил в Twitter пост о том, что вскоре Украина прекратит свое существование, так как она станет «никому не нужна». Этот твит ограничили для показа в Польше и Германии «согласно местному законодательству». Тогда зампред Совбеза еще раз опубликовал запись, но уже на немецком языке.

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