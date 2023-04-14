SHAMAN объяснил, почему не хочет покупать квартиру в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал сайту mk.ru, что до сих пор не обзавелся недвижимостью в Москве. Более того, артист и вовсе не собирается покупать квартиру.

Сейчас исполнитель живет на съемной квартире вместе с женой, но чаще бывает не дома — только в прошлом году он дал более ста концертов по всей стране.

— Я дома очень редко бываю: в основном, нахожусь на гастролях. Поэтому о покупке собственного жилья в Москве не думаю. У меня одни разъезды. Я чаще ночую в отелях, объяснил Ярослав Дронов.

Мнение супруги певец не озвучил. Также SHAMAN отметил, что никогда не стремился к материальным ценностям.

— Мне всегда хотелось не материальных ценностей, а того, чтобы мои песни полюбили люди. Это произошло. Я воспринимаю это как чудо, которое произошло в моей жизни, — сказал артист.