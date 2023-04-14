Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артемовске и не забирают тела убитых бойцов

Украинские военные не забирают из Артемовска убитых товарищей Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия не забирает тела своих убитых бойцов в Артемовске. Потери ВСУ, по его словам, “просто чудовищные”.

“За все время сражения за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает”, – рассказал Гагин в эфире “Россия 1”.

Ранее Гагин сообщал, что украинская армия потеряла при обороне Артемовска до 20 тысяч солдат убитыми, не считая раненых. Издание Wall Street Journal считает, что огромные потери ВСУ в городе связаны с трудностью логистики из-за огневого контроля российскими силами всех путей снабжения украинских группировок в Артемовске.