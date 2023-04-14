Илон Маск призвал отправлять в тюрьму врачей и родителей, меняющих пол ребёнка до его взросления, фото: Legion-media

Миллиардер Илон Маск поддержал мнение губернатора Флориды Рона Десантиса, который заявил, что в его штате запрещено менять пол ребёнка. По мнению Маска, это в принципе должно быть уголовно наказуемым деянием.

Как отметил Маск, если родители или врачи решают изменить пол ребёнка до его совершеннолетия, то они должны отправляться в места лишения свободы на пожизненный срок. Таким образом, миллиардер публично поддержал главного соперника Дональда Трампа на грядущих выборах президента США, так как Десантис является основным кандидатом.

Напомним, что Десантис публично заявил об ошибочности политики США в отношении украинского конфликта, и призвал перестать спонсировать Киев, а также больше не присылать Зеленскому оружие.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Илон Маск является отцом мальчика, который отрёкся от своего родителя и стал девушкой. 18-летний Ксавье Александр Маск сделал операцию по смене пола, и переименовался в Вивиан Жюстин Уилсон.