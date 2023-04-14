Бывший американский офицер Кинг заявил о катастрофичном положении Вашингтона в украинском конфликте

Америка стоит на пороге поражения в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Бывший офицер ВМС США Байрон Кинг заявил, что Вашингтон в скором времени может потерпеть поражение на Украине. По его словам, многие военные эксперты в Америке сходятся в ожидании скорого поражения украинской армии.

“Военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть. И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, и я имею в виду большие перемены”, – заявил бывший военный в статье для издания The Daily Reckoning.

Кинг отметил, что производственные мощности военно-промышленного комплекса стран НАТО не способны конкурировать с Россией по объему производства оружия и боеприпасов.

Напомним, схожее мнение недавно высказал американский военный аналитик Шон Белл. По его мнению, в анонсированном весеннем контрнаступлении украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне недостаточных поставок западного вооружения и боеприпасов приведет к поражению ВСУ в конфликте.