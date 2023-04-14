Сергея Безрукова возмутили «солидные поклонники», не знакомые с творчеством Островского Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков признался, что получал много вопросов от поклонников, которые выдавали в них людей, не знакомых с творчеством Александра Островского. Причем такие встречались и среди «солидной публики».

12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Островского. Безруков рассказал, что 15 лет играл Егора Глумова в пьесе писателя «На всякого мудреца довольно простоты». Часто ему задавали вопросы о том, чем закончится спектакль. Из этого он сделал вывод, что люди не читали пьесу, передает NEWS.ru.

— Что самое поразительное: на спектакль приходила в том числе солидная публика. С некоторыми из них я знаком. В антракте подходили ко мне за кулисами и с неподдельным интересом спрашивали: «Что же будет дальше, чем закончится?!» То есть не читали Островского, — удивляется Безруков.

Ранее артист рассказал KP.RU, что всегда отказывался от предложений поработать на Западе в пользу Родины.