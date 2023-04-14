Bloomberg: В Евросоюзе не ждут значительных успехов от ВСУ при возможном контрнаступлении

Евросоюз не ожидает больших успехов от весеннего контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза заявило о скептическом отношении в ЕС относительно запланированного на весну 2023 года контрнаступления ВСУ.

“Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением”, – заявили авторы статьи.

По сообщению издания, союзники Киева сдержанны в своих прогнозах и ожидают затягивание конфликта вплоть до 2024 года. Также в Европе не верят в возможность прорыва ВСУ до Мелитополя, для которого вероятно и создается большая ударная группировка в Запорожье.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел три наиболее вероятных сценария наступления украинской армии. По его мнению, наиболее вероятная цель предстоящего контрнаступления – Мелитополь. Однако, разведки боем украинской армии на данном направлении показали не только готовность российских сил к любым атакам противника, но и высокий моральный дух и “боевой азарт” бойцов ВС РФ.