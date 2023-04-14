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НовостиВ мире14 апреля 2023 14:09

Лидеры КНР и Бразилии призвали другие страны содействовать дипломатическому решению украинского кризиса

Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва считают переговоры единственным путем решения конфликта
Сергей ЧИКОВ
Китай и Бразилия призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

Китай и Бразилия призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Глава Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считают мирные переговоры единственным возможным сценарием решения конфликта на Украине. Лидеры КНР и Бразилии призвали других глав государств способствовать дипломатическому урегулированию кризиса.

“Стороны согласны в том, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, все усилия способствующие мирному урегулированию кризиса, следует поощрять и поддерживать”, – говорится в совместном заявлении по итогам визита Лулы в Пекин.

Напомним, в МИД России заявляли о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако в Вашингтоне считают маловероятным дипломатическое урегулирование конфликта в 2023 году. Украина отказывается от переговоров и планирует провести масштабное контрнаступление весной 2023 года, в случае провала которого Запад может начать подталкивать Киев к мирному решению конфликта.