Экономист объяснил, почему работодатели предпочитают трудоустраивать россиян, а не мигрантов Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие крупные российские компании предпочитают нанимать на работу граждан РФ, а не мигрантов. Причиной не иметь дело с приезжими становятся большие издержки при их трудоустройстве. Об этом РИАМО рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Дело в том, что работодатель должен обеспечить нанятого мигранта жильем, спецодеждой и питанием. По этой и ряду других причин компании предпочитают россиян. Тем самым ситуация с безработицей в регионах РФ будет улучшаться, отметил экономист.

— Уже сейчас многие крупные отечественные компании предпочитают нанимать на работу российских граждан, отказываясь от услуг работников-иностранцев. По моему мнению, данная тенденция будет все более распространяться, — спрогнозировал Морковкин.

Ранее RT писал, что в среднем время поиска работы в России занимает 6,2 месяца. Легче всего это сделать в Москве, где в среднем трудоустраиваются за 3,5 месяца. Антилидером рейтинга стала Карачаево-Черкессия, где поиск работы в среднем длиться 13,5 месяца.

Начальник отдела по работе с поступающими Государственного университета просвещения Ирина Щеглова рассказала ФАН, какие преимущества есть у целевого образования. Новый закон, который хотят принять в России обеспечит возможность поступать в вузы по этой программе всем желающим.