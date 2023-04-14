Читателей Exxpress возмутило включение жены Зеленского в список 100 влиятельных людей мира Фото: REUTERS

По версии американского журнала TIME жена президента Украины Елена Зеленская оказалась в списке из ста самых влиятельных людей мира. Это решение возмутило мировую общественность, из-за чего в издании Exxpress собралось огромное количество недовольных комментариев.

Одни высказали мнение о том, что после поражения Украины Зеленская с мужем сбегут в США, и будут там роскошно жить на деньги западных налогоплательщиков, заплатив за это тысячами жизней. Другие упрекнули Зеленскую в публичной роскошной жизни и фотографиях для модных журналов, для чего сейчас явно не лучшее время.

«После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что», - пишет один из пользователей.

Также пользователи обвинили TIME в том, что они незаслуженно присвоили Зеленской такой статус, и риторически поинтересовались, кто получит Нобелевскую премию - Зеленский или его супруга.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Елену Зеленскую заметили в Ницце, в разгар спецоперации на Украине. Пока страна используется в качестве расходного материала для США - жена президента гуляет на лазурном берегу.