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НовостиОбщество14 апреля 2023 18:25

В Лисичанске появилось местное отделение партии «Единая Россия»

Его возглавил ио главы администрации города, герой ЛНР Андрей Скорый
Виталий МЕРКУЛОВ
Андрей Скорый (в центре) возглавил отделение "Единой России" в Лисичанске. Фото: "Единая Россия"

Андрей Скорый (в центре) возглавил отделение "Единой России" в Лисичанске. Фото: "Единая Россия"

В Лисичанске на общем собрании местного отделения «Единой России» объявили о создании отделения партии.

«Единую Россию» в Лисичанске возглавил ио главы администрации города Лисичанск, герой ЛНР Андрей Скорый. Он отметил, что готов трудиться на благо России.

«У нас большие планы по развитию и продвижению нашего региона, которые мы будем выполнять», — сказал он.

Секретарь Луганского регионального отделения партии, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко в свою очередь рассказал, что «Единая Россия» открыла первое отделение так близко к линии боевых действий.

Также на собрании избрали членов местного политсовета, созданного отделения партии, утвердили положение о местной контрольной комиссии и избрали ее членов.