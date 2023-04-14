В Лисичанске появилось местное отделение партии «Единая Россия»

Андрей Скорый (в центре) возглавил отделение "Единой России" в Лисичанске. Фото: "Единая Россия"

В Лисичанске на общем собрании местного отделения «Единой России» объявили о создании отделения партии.

«Единую Россию» в Лисичанске возглавил ио главы администрации города Лисичанск, герой ЛНР Андрей Скорый. Он отметил, что готов трудиться на благо России.

«У нас большие планы по развитию и продвижению нашего региона, которые мы будем выполнять», — сказал он.

Секретарь Луганского регионального отделения партии, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко в свою очередь рассказал, что «Единая Россия» открыла первое отделение так близко к линии боевых действий.

Также на собрании избрали членов местного политсовета, созданного отделения партии, утвердили положение о местной контрольной комиссии и избрали ее членов.