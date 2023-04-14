Фонд «Наше будущее» стал одним из организаторов конкурса «Мой добрый бизнес»

Слева направо: Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда «Наше будущее», Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, Владимир Строев, ректор Государственного университета управления. Фото: предоставлено Центром «Мой бизнес»

7 апреля Фонд «Наше будущее», федеральный Минэкономразвития и Госуниверситет управления подписали соглашение об организации конкурса «Мой добрый бизнес». Ранее инициатива развивалась как «Лучший социальный проект».

- Конкурс — важнейший ориентир для тех представителей МСП, кто входит или планирует войти в реестр социальных предприятий. Фонд «Наше будущее» несколько лет являлся постоянным партнером конкурса, пришло время войти в число его организаторов, - рассказала директор Фонда Наталия Зверева.

Проект запустили в 2015 году при поддержке Минэкономразвития России. Его организацией в разные годы занимались Российский государственный социальный университет, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Национальный Центр развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций» и другие. Фонд «Наше будущее» был инфопартнером мероприятия и выделял гранты победителям ряда номинаций.

Конкурс создали, чтобы находить и популяризировать лучшие проекты и практики социального предпринимательства, а также социально ориентированных НКО и волонтерских организаций. Новые организаторы «Моего доброго бизнеса» продолжат развивать социальное предпринимательство в стране. Намерены проводить конкурсы, конференции, форумы, семинары и круглые столы. Фонд окажет экспертно-аналитическую, образовательную и консультационную поддержку участникам и партнерам.

Ранее лауреатами инициативы становились музей «Кварки», туристическая компания «Либерти», компания «Обсервер» и другие. По итогам конкурса определяют новые программы поддержки соцпредпринимателей и развивают проекты, которые меняют жизнь общества к лучшему.