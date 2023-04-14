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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 14:59

Найдена улика, оправдывающая «лесопаркового маньяка» из Челябинска спустя 20 лет заключения

«Лесопарковый маньяк» из Челябинска может оказаться невиновным спустя 20 лет заключения
Сергей КУДРИН
Найдена улика, оправдывающая «лесопаркового маньяка» из Челябинска спустя 20 лет заключения

Найдена улика, оправдывающая «лесопаркового маньяка» из Челябинска спустя 20 лет заключения

20 лет назад в Челябинске был задержан подозреваемый в совершении ряда убийств и изнасилований Алексей Корочкин, 32-летний женатый охранник. Предполагалось, что он был тем самым «лесопарковым маньяком», который держал в страхе весь город - находил влюблённые парочки, убивал мужчин, а их девушек насиловал. Однако теперь оказалось, что Корочкин всё это время мог быть невиновен, о чём пишет chel.kp.ru. За всё время, что Корочкин находился в заключении, он ни разу не признал своей вины, и регулярно простил отпустить его по УДО. При этом в то время, пока шло следствие, кто-то совершил ещё пять аналогичных преступлений, однако правоохранители сочли это попыткой подельников «отмазать» маньяка.

Год назад в Челябинске умер местный охотник, у которого обнаружился пистолет, из которого совершались все убийства «лесопаркового маньяка». Следователи пока ситуацию не комментируют, но и не опровергают. Вероятно, к новому расследованию и пересмотру дела будут привлечены московские специалисты. Корочкину, тем временем, осталось до выхода из колонии два года.

Ранее КП-Челябинск писал о пугающем маньяке, который наводил ужас на всю округу, и о том, как в итоге был задержан главный подозреваемый, несмотря на продолжающиеся преступления.