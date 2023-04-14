Найдена улика, оправдывающая «лесопаркового маньяка» из Челябинска спустя 20 лет заключения

20 лет назад в Челябинске был задержан подозреваемый в совершении ряда убийств и изнасилований Алексей Корочкин, 32-летний женатый охранник. Предполагалось, что он был тем самым «лесопарковым маньяком», который держал в страхе весь город - находил влюблённые парочки, убивал мужчин, а их девушек насиловал. Однако теперь оказалось, что Корочкин всё это время мог быть невиновен, о чём пишет chel.kp.ru. За всё время, что Корочкин находился в заключении, он ни разу не признал своей вины, и регулярно простил отпустить его по УДО. При этом в то время, пока шло следствие, кто-то совершил ещё пять аналогичных преступлений, однако правоохранители сочли это попыткой подельников «отмазать» маньяка.

Год назад в Челябинске умер местный охотник, у которого обнаружился пистолет, из которого совершались все убийства «лесопаркового маньяка». Следователи пока ситуацию не комментируют, но и не опровергают. Вероятно, к новому расследованию и пересмотру дела будут привлечены московские специалисты. Корочкину, тем временем, осталось до выхода из колонии два года.

Ранее КП-Челябинск писал о пугающем маньяке, который наводил ужас на всю округу, и о том, как в итоге был задержан главный подозреваемый, несмотря на продолжающиеся преступления.