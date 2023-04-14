Белоруссия передаст Софью Сапегу России

Софья Сапега. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. Агентство РИА Новости сообщает, что Сапегу отправят на родину после получения гарантий исполнения приговора.

Напомним, суд Белоруссии признал Сапегу виновной по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии. 6 мая 2022 года Коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда приговорила россиянку к 6 годам колонии.

Софье Сапеге вменяется возбуждение вражды и розни, участие в организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника милиции и его близких, организация насилия и угроз в отношении должностного лица и гражданина, выполнявшего общественный долг, а также организация угрозы убийством, насилием и распространением клеветы в отношении судьи.

В понедельник, 10 апреля 2023 года, российский консул посетил заключенную Софью Сапегу и получил от нее согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории РФ.