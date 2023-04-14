Что произошло за день: главные события

Медведев заявил, что в случае столкновения России и НАТО Польша исчезнет Фото: REUTERS

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Киев якобы имеет право наносить удары по РФ. Политик заявил, что Польша рискует исчезнуть, если будет война между Россией и НАТО.

Тихоокеанский флот России в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки, в ходе которой ему необходимо будет «отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

В это время президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности Российской Федерации обсудил вопросы информационной безопасности страны.

Также стало известно, что министр обороны Китайской Народной Республики по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля 2023 года.

На Западе снова усомнились в успехе ВСУ в возможном весеннем контрнаступлении. Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного чиновника ЕС, сообщило о скептическом отношении европейских союзников Киева в вопросе контрнаступления из-за того, что российские силы хорошо подготовились к анонсированной атаке украинской армии.

Тем временем снова "отличился" американский президент Джо Байден. На этот раз, заканчивая свое выступление в замке Дублина в Северной Ирландии, Байден призвал собравшихся «лизнуть мир», а также благословил их.