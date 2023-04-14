Названа причина роста стоимости золота Фото: Мария ЛЕНЦ

Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал РИАМО о причинах резкого роста цен на золота в мире. Сейчас желтый металл превышает отметку в 2060 долларов за унцию, это максимальный уровень с 8 марта 2022 года

Как отметил Шимановский, на изменение цен повлияла геополитика.

— Наиболее важный фактор, влияющий на рост цен — это закупка золота мировыми ЦБ. Так, в прошлом году Центробанки всего мира в общей сложности закупили 1136 тонн золота. В этом году — уже 125 тонн, — рассказал инвестэксперт.

Пятый канал также писал, что причина резкого роста цен на золота могла стать паника на финансовых рынках. Иностранные инвесторы срочно ищут защитные активы, одним из самых надежных среди которых всегда был желтый металл.

Евгений Шимановский добавил, что влиять на стоимость золота может и политика ФРС, направленная на повышение привлекательности госдолга США за счет повышения ставок. Эксперт считает, что тенденция в ближайшем будущем укрепится. Также в мировой экономике идет процесс дедолларизации, отметил он.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT также заявили о неизбежности процесса отказа мира от ненадежной американской валюты.