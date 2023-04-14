Президент Литвы потребовал от парламента уравнять ограничения для россиян и белорусов Фото: REUTERS

Парламент Литвы принял закон об ограничениях для граждан Российской Федерации, однако президент Гитанас Науседа наложил на него вето и вернул на рассмотрение, потребовав ужесточить закон и в отношении граждан Белоруссии тоже. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского президента.

Согласно заявлению Науседы, якобы нет никакой необходимости разделять граждан России и Белоруссии, и рестрикции в их отношении должны быть применены равнозначные. Согласно изначальной версии законопроекта, в отношении россиян предполагалось семь ограничений, а для белорусов - три.

Таким образом Науседа предлагает закрепить правовой механизм, который бы позволил легче депортировать россиян и белорусов, нарушивших санкционный режим, а также проще аннулировать ранее выданные визы гражданам Белоруссии и России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Литва приняла резолюцию, приглашающую Украину вступить в НАТО. Согласно документу, это якобы случится в июле 2023 года.