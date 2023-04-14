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НовостиОбщество14 апреля 2023 16:06

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием имитации голоса

Злоумышленники используют голос родственника жертвы, чтобы убедить человека перечислить им деньги
Мила ГЕНЬ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием имитации голоса

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием имитации голоса

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предупредил о появлении новых видов мошенничества, в том числе — с использованием дипфейков. Злоумышленники подменяют голос или даже изображение, чтобы вводить людей в заблуждение, рассказал парламентарий изданию Lenta.ru.

— Мошенники сегодня могут использовать голос родственника своей жертвы, видео с якобы его изображением для того, чтобы убедить человека перечислить им деньги. Получив такое видео, услышав голос близкого человека, люди готовы будут выполнить все что угодно, не понимая, что перед ними результат использования такой технологии как дипфейк, — поделился Нилов.

Технологии также могут использовать для нанесения репутационного ущерба селебрити и политикам, а также для провокаций.

Депутат предлагает проводить беседы с населением по повышению грамотности в этой сфере. Также парламентарий выступает за изменение законодательства, чтобы появилась юридическая возможность привлекать мошенников, использующих дипфейки, к ответственности.

Ранее RT писал, что жертвой преступников может стать любой человек, который решит поговорить с неизвестным абонентом.

Адвокат Ирина Зуй в разговоре с Life.ru поделилась способами обезопасить себя от мошенников при покупке жилья.