Бывший помощник Рейгана Бэндоу: США должны усмирить Киев во избежание третьей мировой войны Фото: Евгения ГУСЕВА

Вашингтон должен изменить политику в отношении Украины, перестать потакать Владимиру Зеленскому, и побудить Киев сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.

«Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы», - говорит Бэндоу.

По мнению бывшего советника, США в принципе не должны беспокоиться из-за Украины и её границ. Потакание максималистским планам Зеленского о попытке нападения на Крым для Вашингтона не обязательно, и тратить на это ресурсы не следует.

При этом Бэндоу подчеркнул, что нейтральный статус Украины без Крыма и других территорий был бы вполне приемлем для США, так как для американцев самое главное - устойчивое мироустройство. Следовательно, Белому дому следовало бы рассматривать украинский конфликт как внутренний, не заслуживающий внимания Штатов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что американские чиновники уже постепенно готовят черновой вариант мирного соглашения по украинскому конфликту.

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