Bloomberg: в ближайшие десять лет мир может поразить новая пандемия опасного вируса

Риск новой пандемии в ближайшие десять лет составляет более 27% Фото: REUTERS

Издание Bloomberg заявило, что в ближайшие десять лет в мире может произойти новая глобальная пандемия. Риски пандемии повышаются из-за изменения климата, увеличения международного сообщения, численности населения и угрозы зоонозных заболеваний.

“Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5 процента, поскольку вирусы возникают все чаще”, – заявляют авторы статьи.

Специалисты в области здравоохранения уже готовятся к новой возможной глобальной эпидемии. В данный момент опасения вызывает быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Также в статье отмечено, что от таких опасных патогенов как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика на данный момент не существует никаких методов лечения.

Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс предрек миру новую пандемию в ближайшие 20 лет. По его словам, этому способствует глобальное изменение климата, а вероятность глобальной эпидемии составляет 50%. Сайт KP.RU приводил схожее мнение ученых о влиянии климата на распространение заболеваний. Изменения климата заставляет животных менять привычную среду обитания и приближаться к людям, что резко увеличивает риски переноса вирусов от животных к человеку.