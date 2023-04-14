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НовостиВ мире14 апреля 2023 16:22

Конституционный совет Франции утвердил скандальную пенсионную реформу

Теперь пенсионный возраст во Франции составляет 64 года
Сергей КУДРИН
Конституционный совет Франции утвердил скандальную пенсионную реформу

Конституционный совет Франции утвердил скандальную пенсионную реформу

Фото: REUTERS

Скандальная пенсионная реформа во Франции, принятая президентом страны Эммануэлем Макроном в обход голосования в парламенте, была признана законной в местном Конституционном суде, а затем и утверждена. Об этом сообщает AFP.

Теперь пенсионный возраст во Франции составляет 64 года, против чего выступали десятки тысяч демонстрантов, устраивавшие погромы и потасовки с полицией во всех крупных городах страны.

Согласно данным радио France Info, Конституционный совет Франции не только признал реформу законной, но и отклонил запрос на проведение референдума по вопросу отмены повышения пенсионного возраста.

Ранее KP.RU сообщил о том, что во Франции уже которую неделю не утихают масштабные протесты, перетекающие в анархию и потасовки с правоохранителями, вызванные пенсионной реформой Макрона. По словам одного из организаторов этих акций, очень скоро страну ждёт настоящий социальный взрыв.