Конституционный совет Франции утвердил скандальную пенсионную реформу Фото: REUTERS

Скандальная пенсионная реформа во Франции, принятая президентом страны Эммануэлем Макроном в обход голосования в парламенте, была признана законной в местном Конституционном суде, а затем и утверждена. Об этом сообщает AFP.

Теперь пенсионный возраст во Франции составляет 64 года, против чего выступали десятки тысяч демонстрантов, устраивавшие погромы и потасовки с полицией во всех крупных городах страны.

Согласно данным радио France Info, Конституционный совет Франции не только признал реформу законной, но и отклонил запрос на проведение референдума по вопросу отмены повышения пенсионного возраста.

Ранее KP.RU сообщил о том, что во Франции уже которую неделю не утихают масштабные протесты, перетекающие в анархию и потасовки с правоохранителями, вызванные пенсионной реформой Макрона. По словам одного из организаторов этих акций, очень скоро страну ждёт настоящий социальный взрыв.