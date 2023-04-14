Суд в Албании отказался экстрадировать обвиняемую в шпионаже россиянку Тимофееву на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Албании, в городе Грамши, местными правоохранителями была задержана гражданка России Светлана Тимофеева. Её подозревают в шпионаже, однако на запрос России об экстрадиции на родину албанский суд ответил отказом. Об этом сообщает издание Albanian Daily news.

«Суд решил не экстрадировать в Москву обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву, которая была поймана на заводе в Грамши», - пишет издание.

Причина, по которой Албания отказывается экстрадировать Тимофееву, оказалась в том, что Россия, якобы, «не обеспечит ей законные права в соответствии с конвенцией о правах человека».

Ранее KP.RU сообщил о том, что 20 августа 2022 года в Албании задержали двух россиян и украинца, которые якобы пытались проникнуть на некое военное промышленное предприятие. По заявлению албанского Минобороны, во время задержания пострадали двое военнослужащих. Среди задержанных была и Тимофеева.